FRANKFURT (Dow Jones)--Der schweizerische Pharmakonzern Novartis will klammen Staaten bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie unterstützen. Wie die Novartis AG ankündigte, will sie in bis zu 79 Ländern insgesamt 15 Medikamente zur Behandlung von Covid-19-Symptomen wie Lungenentzündung, akutem Lungenversagen oder septischem Schock zur Verfügung stellen, ohne an diesen Medikamenten etwas zu verdienen.

July 16, 2020

