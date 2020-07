NEW YORK (dpa-AFX Broker) - JPMorgan hat das Kursziel für Zalando nach vorläufigen Quartalszahlen und angehobenen Jahreszielen von 47 auf 53 Euro angehoben. Die Einstufung wurde zugleich auf "Neutral" belassen. Der Internet-Modehändler habe einen starken Zwischenbericht abgeliefert, was allerdings in ihren Schätzungen bereits weitgehend abgebildet sei, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Überraschung sei daher gering gewesen. Sie hob allerdings ihre Ergebnisprognose (Ebit) für 2020 an und damit auch ihr bis Juni 2021 geltendes Kursziel./ck/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2020 / 00:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2020 / 00:21 / BST



DE000ZAL1111

