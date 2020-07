Die Flut an Meldungen in den vergangenen Wochen hat es bereits angedeutet. Nordex hat auch im zweiten Quartal viele Neuaufträge gewonnen. Am Donnerstag hat der Turbinenbauer nun die Zahlen veröffentlicht. Diese zeigen: Corona-bedingt kam es trotzdem zu einem deutlichen Rückgang. Die Reaktion an der Börse fällt aber verhalten aus.Von April bis Juni haben Kunden bei Nordex 217 Windenergieanlagen mit einer Leistung von insgesamt 888 Megawatt bestellt. Im Vorjahr waren es noch 2.003 Megawatt. Hochgerechnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...