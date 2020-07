Die Aktie von Alibaba (WKN: A117ME) konnte in einem insgesamt eher durchwachsenen Börsenjahr 2020 vergleichsweise solide zulegen. Seit Jahresanfang stiegen die Anteilsscheine von 196,40 Euro auf das aktuelle Kursniveau von exakt 220 Euro (14.07.2020, maßgeblich für alle Kurse). Das entspricht einem doch soliden Anstieg von 12 % innerhalb dieses Zeitraumes. Aber was sind die Gründe für diese starke Performance in einer Zeit, in der das Coronavirus gewütet hat? Eine interessante Fragestellung! Werfen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...