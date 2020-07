Das Mainzer Biotechunternehmen BioNTech darf seinen potenziellen Coronavirus-Impfstoff in klinischen Studien in China testen. Die chinesischen Behörden gaben grünes Licht für eine klinische Studie im frühem Stadium, wie Biontechs chinesischer Partner Shanghai Fosun Pharmaceutical am Donnerstag mitteilte.

