Die Gewerkschaften fordern beim Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft nach der Corona-Pandemie ein Mitspracherecht. "Schon angesichts der Summen, über die derzeit verhandelt wird, ist eine demokratische Beteiligung bei der Verwaltung des Aufbaufonds unbedingt geboten", schreibt DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Rundschau".



Der EU-Gipfel am Wochenende soll über den kommenden Haushalt der Gemeinschaft und die Aufbauhilfen beraten. Körzell forderte eine breite Debatte im europäischen und in den nationalen Parlamenten. Weiter schreibt er: "Die Sozialpartner sollten dabei ein Mitspracherecht haben." Beispielhaft dafür seien die EU-Strukturfonds, bei deren Verwaltung die Gewerkschaften, die Arbeitgeber und die öffentlichen Verwaltungen "eine tragende Rolle" spielten.

