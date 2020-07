Guten Morgen, der DAX konnte am Vortag direkt mit einem Gap-up in den Handel starten und eröffnete bei 12.812 Punkten. Im weiteren Tagesverlauf konnte der DAX zunächst die Marke von 12.900 Punkten erobern und dann im Tageshoch bis 12.999 Punkte hochziehen. Die runde Marke von 13.000 Punkten wurde knapp verfehlt. In der Folge ging es wieder runter und zur Schlussglocke notierte der DAX bei 12.930 Punkten wieder tiefer. Vorbörslich setzt sich dieser Trend weiter fort, der Leitindex notiert am frühen ...

