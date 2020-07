Anders als hierzulande scheinen ausländische Investoren Geschmack an heimischen Aktien zu finden. Das holt aber wenige aus der Bärenecke, was ein gutes Zeichen ist. Zusammenfassung Das internationale Interesse an europäischen Aktien steigt, der DAX ist seit vergangenem Mittwoch noch mal um 200 Punkte gestiegen. Nur die hiesigen Anleger bleiben skeptisch. Fast die Hälfte der institutionellen Anleger ist noch auf der Shortseite, lediglich einige neutral gestimmte Investoren sind ins Bullenlager gewechselt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...