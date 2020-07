Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Wirtschaft lässt Corona-Einbruch hinter sich

Chinas Wirtschaft ist als erste große Volkswirtschaft nach dem Ausbruch des Coronavirus auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im zweiten Quartal dabei noch stärker als von Ökonomen erwartet. Wie das nationale Statistikbüro mitteilte, kletterte das BIP gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,2 Prozent. Im Vergleich zum Vorquartal betrage das Wachstum 11,5 Prozent. Die Wirtschaft habe von den zahlreichen Stützungsmaßnahmen der Regierung profitiert. Ökonomem hatten im Vergleich zum Vorjahr mit einem Wirtschaftswachstum von 2,6 Prozent gerechnet. Zum Vorquartal wurde ein Zuwachs von knapp 10 Prozent erwartet.

Chinas Industrie mit stärkerem Wachstum - Einzelhandel schwach

Die chinesische Industrie hat sich im Juni wie erwartet spürbar erholt. Die Industrieproduktion legte um 4,8 Prozent zu nach einem Wachstum von 4,4 Prozent im Mai, wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten für Juni diesen Anstieg erwartet. Der Einzelhandelsumsatz und die Anlageinvestitionen waren dagegen weiter rückläufig, wenn auch mit gebremstem Tempo. Der Einzelhandelsumsatz gab im Juni um 1,8 Prozent nach, im Mai hatte hier ein Minus von 2,8 Prozent zu Buche gestanden. Ökonomen hatten allerdings ein kleines Plus von 0,3 Prozent prognostiziert.

Fed-Konjunkturbericht Beige Book zeigt erhöhte Aktivität

Die US-Wirtschaft hat sich ein wenig von dem scharfen Einbruch im Zuge der Covid-19-Krise erholt. Die wirtschaftliche Aktivität hat in fast allen Distrikten zugenommen, liegt aber immer noch deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie, wie aus dem Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank hervorgeht. Die Einzelhandelsumsätze seien so in allen Distrikten gewachsen, angeführt von einer Erholung bei den Fahrzeugverkäufen und anhaltenden Zuwächsen im Lebensmittel- und Getränkesektor sowie in der Heimwerkerbranche. Die Ausgaben im Freizeit- und Gastgewerbe hätten sich zwar verbessert, lägen aber noch weit hinter dem Vorjahresniveau zurück. Die meisten Distrikte hätten über eine gestiegene Produktionstätigkeit berichtet, jedoch von einem sehr niedrigen Niveau aus.

US-Notenbanker Harker sieht zunehmende Unsicherheit für US-Wirtschaft

Das Wiederaufflammen der Coronavirus-Fälle verunsichert nach Meinung von Patrick Harker, Präsident der Federal Reserve Bank von Philadelphia, die wahrscheinlich langsame Erholung der US-Wirtschaft. "Der Zustand der Wirtschaft steht und fällt damit, wie das Virus eingedämmt und kontrolliert wird oder auch nicht", sagte Harker in einem Interview mit dem Wall Street Journal.

BoC lässt Leitzins bei 0,25% und signalisiert lange niedrige Zinsen

Die kanadische Notenbank (BoC) hat am Mittwoch den Leitzins mit 0,25 Prozent bestätigt und zugleich signalisiert, dass das Zinsniveau vermutlich mindestens zwei Jahre auf diesem Niveau bleiben wird. Hintergrund seien eine allmähliche Erholung der Wirtschaft nach der Pandemie-Krise und die diversen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie.

Bank of Korea hält an lockerer Geldpolitik fest

Die Bank of Korea (BoK) hält angesichts trüber Aussichten für die Wirtschaft an der ultralockeren Geldpolitik fest. Die Zentralbank bestätigte den Leitzins von 0,50 Prozent auf einem Rekordtief. Die Wirtschaft dürfte dieses Jahr weiter von den Auswirkungen der Corona-Pandemie belastet werden, so die Bank of Korea. Sowohl die Exporte als auch der Konsum würden sich langsamer erholen als erwartet.

Europäischer Automarkt schrumpft langsamer

Die Corona-Krise hat Europas Automarkt auch im Juni noch fest im Griff. Der Rückgang der Absatzzahlen um fast ein Viertel war jedoch deutlich geringer als der Einbruch um mehr als die Hälfte im Mai. Insgesamt wurden im Juni 1,13 Millionen Neuwagen verkauft, das waren 24,1 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie der Herstellerverband Acea mitteilte. Berichtet werden die Zahlen für die EU und den Freihandelsraum Efta sowie Großbritannien. Im ersten Halbjahr ging die Zahl der Neuzulassungen um 39,5 Prozent auf 5,1 Millionen Fahrzeuge zurück.

IWF-Chefin mahnt weitere Stützung der Weltwirtschaft wegen Corona-Krise an

Trotz einiger Anzeichen für eine Erholung muss die Weltwirtschaft nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) weiterhin massiv durch Konjunkturprogramme gestützt werden. Die wirtschaftliche Aktivität habe "begonnen, schrittweise zu erstarken", erklärte IWF-Chefin Kristalina Georgieva am Donnerstag in einer Botschaft an die G20-Finanzminister, die sich am Wochenende zu Beratungen zusammenfinden. "Aber wir sind noch nicht aus dem Gröbsten raus."

USA verzeichnen mehr als 67.000 Coronavirus-Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA hat einen weiteren Rekordwert erreicht: Binnen 24 Stunden wurden nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität vom Mittwochabend (Ortszeit) 67.632 neue Ansteckungsfälle registriert. Die Zahl der Corona-Toten sei um 795 auf mehr als 137.200 gestiegen. Erst am Samstag hatten die USA mit mehr als 66.500 Corona-Fällen einen Höchststand bei den täglich festgestellten Neuinfektionen verzeichnet.

Trump ernennt neuen Wahlkampfmanager

US-Präsident Donald Trump setzt wenige Monate vor der Präsidentschaftswahl auf einen neuen Wahlkampfmanager. Künftig werde Bill Stepien seinen Wahlkampf leiten, teilte Trump am Mittwoch (Ortszeit) im Internet-Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Stepien war bislang Stellvertreter von Brad Parscale, der auf seinen ursprünglichen Posten als Leiter der digitalen Kampagne zurückkehren werde, kündigte Trump an.

China bestellt US-Botschafter aus Protest gegen Sanktionen wegen Hongkong ein

Aus Protest gegen die US-Sanktionen wegen der Hongkong-Krise hat das chinesische Außenministerium den US-Botschafter in Peking einbestellt. Vize-Außenminister Zheng Zeguang kündigte bei dem Gespräch mit dem Diplomaten Terry Branstad am Mittwoch Vergeltungsmaßnahmen an. "Um seine eigenen legitimen Interessen zu schützen, wird China die notwendige Reaktion auf das falsche Vorgehen der USA ergreifen", erklärte das chinesische Außenministerium. Darunter fallen demnach Sanktionen gegen US-Einrichtungen und -Bürger.

Brinkhaus verlangt Zweckbindung von Corona-Hilfsgeldern der EU

Vor dem EU-Gipfel zum europäischen Wiederaufbauprogramm nach der Corona-Krise drängen Unionspolitiker auf eine verpflichtende Zweckbindung der geplanten Hilfszahlungen. "Der 750-Milliarden-Vorschlag der EU-Kommission birgt das Risiko einer gigantischen Fehlallokation von Mitteln", schreiben Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) und Hessens Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) in einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Britische Medien streichen hunderte Stellen

Die britischen Medien streichen wegen der Corona-Krise hunderte Jobs: Die Tageszeitung The Guardian kündigte am Mittwoch den Wegfall von 180 Arbeitsplätzen an, die öffentlich-rechtliche BBC will sogar 520 Stellen streichen. Beim Guardian sollen etwa 70 Stellen in der Redaktion sowie weitere Jobs in der Anzeigenabteilung, im Marketing und im Veranstaltungsservice wegfallen, kündigte das linksliberale Blatt in einem Schreiben an die Mitarbeiter an. Bei der BBC sind Mitarbeiter in der Nachrichtenredaktion betroffen.

WHO und Unicef warnen vor weltweit sinkender Impfrate wegen Corona

Weltweit sind wegen der Corona-Pandemie deutlich weniger Kinder geimpft worden. In den ersten vier Monaten dieses Jahres habe sich die Zahl der verabreichten DTP3-Impfungen gegen Diphterie, Tetanus und Keuchhusten "bedeutend" und erstmals seit 28 Jahren überhaupt reduziert, erklärten die Weltgesundheitsorganisation WHO und das UN-Kinderhilfswerk Unicef am Mittwoch.

Erneut Gefechte an der Grenze zwischen Aserbaidschan und Armenien

An der Grenze zwischen Aserbaidschan und Armenien sind am Donnerstag erneut Gefechte zwischen den beiden verfeindeten Länder ausgebrochen. Die aserbaidschanische Armee beschieße seit dem frühen morgen an der nördlichen Grenze "armenische Dörfer mit Mörsergranaten und Haubitzen", erklärte das armenische Verteidigungsministerium in Eriwan. Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium erklärte hingegen, die Kämpfe nahe der Grenze seien ausgebrochen, nachdem die Armenier "aserbaidschanische Dörfer mit großkalibrigen Waffen" beschossen hätten.

Parlamentswahl in Nordmazedonien: Hauchdünner Vorsprung für Sozialdemokraten

Bei der Parlamentswahl in Nordmazedonien liegen die Sozialdemokraten mit einem hauchdünnen Vorsprung in Führung. Nach Auszählung von rund 95 Prozent der Stimmen kamen die Sozialdemokraten auf 35,85 Prozent, die nationalistische VMRO-DPMNE auf 34,49 Prozent, wie die Wahlkommission in der Nacht zu Donnerstag mitteilte. Die Bürger hatten am Mittwoch zum ersten Mal seit der Namensänderung des Landes ein neues Parlament gewählt.

Göring-Eckardt kündigt Initiative der Bundestags-Grünen für Gleichberechtigung an

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 16, 2020 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.