Gähn! Guten Morgen! War was? EUR/USD knapp unter 1,1400, also etwas tiefer als noch gestern, als kurzzeitig das Gefühl aufkam, der Euro hätte den Turbo-Boost eingeschaltet und das meistgehandelte Währungspaar könnte sich über 1,1400 etablieren. Während sich die Handelswoche also den vorhersehbaren Highlights - EZB-Sitzung heute Nachmittag und EU-Gipfel ab Freitag - nähert, mehren sich die positiven Willensbekundungen zu einer möglichen Einigung zum europaweiten Corona-Wiederaufbauprogramm. Die Börsen wissen im Moment noch nicht so recht, was sie von all dem halten sollen, so lagen Europa (rund 2%) und die USA (rund 1%) gestern vorne, während ganz Asien heute Geld verbrennt - Hongkong -2 %, China -4,5 % trotz gut ausgefallener ...

Den vollständigen Artikel lesen ...