Berlin (ots) - Anlässlich des bevorstehenden EU-Sondergipfels und der Beratungen zum Wiederaufbauprogamm sagt BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Schneller Konsens zentral für wirtschaftlichen Erholungsprozess"-"Der Erfolg der deutschen EU-Ratspräsidentschaft hängtwesentlich ab von einer Einigung über den neuen Finanzrahmen und denEU-Wiederaufbaufonds. Ein schneller Konsens ist zentraleVoraussetzung, um den wirtschaftlichen Erholungsprozess in der EUrechtzeitig in Schwung zu bringen. Die Zeit drängt. -Der BDI erwartet für das Jahr 2020 einen Wirtschaftseinbruch biszu neun Prozent in der EU. Frühestens 2022 wird Europa dasVor-Krisen-Niveau erreichen. -Steuererhöhungen sind Gift für Wohlstand und Beschäftigung. Siebelasten Unternehmen und den Standort über Gebühr. -Vorsicht ist geboten, nun nicht am falschen Ende zu sparen. Mehrals zuvor müssen Investitionen in die Zukunft oberste Prioritäthaben. Sie sind Schlüssel für die künftige Wettbewerbsfähigkeit desWirtschaftsstandorts Europa. -Gemeinsam mit den EU-Mitgliedstaaten müsste die Kommissionbeispielsweise das Forschungsprogramm Horizon Europe bis 2027 mitmindestens 120 Milliarden Euro ausstatten. Die aktuell dotierten 80Milliarden Euro reichen nicht aus, um wichtige Technologien wiekünstliche Intelligenz voranzutreiben und Innovationen zu stärken."