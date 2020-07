USU gewinnt BKK Mobil Oil als Neukunden für strategisches Website-ProjektDGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge USU gewinnt BKK Mobil Oil als Neukunden für strategisches Website-Projekt16.07.2020 / 09:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Auf Basis des Content Management-Systems von Magnolia führt der USU-Geschäftsbereich unymira ein umfangreiches Re-Design der Unternehmens-Website von BKK Mobil Oil durch. Die Website der zweitgrößten deutschen Betriebskrankenkasse soll künftig als Service-Portal für Bestandskunden, Akquise-Plattform für Neukunden und Landingpage für Marketingzwecke dienen. Kernziel ist die Erhöhung der Kundenzufriedenheit durch exzellente Online-Service-Qualität. Das Projekt startete im Juli 2020.Website als zentrale Kommunikations-Drehscheibe "Wir positionieren uns als Krankenkasse der neuen Generation und möchten daher insbesondere junge, Technik- und Web-affine Zielgruppen ansprechen. Hierfür setzen wir auf eine moderne digitale und interaktive Kommunikations-Plattform und die Expertise der USU", erläutert Christian Dierks, Bereichsleiter Marketing/Kommunikation bei BKK Mobil Oil. Im Fokus des Projektes stehen die Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit (UX-Design), eine zielgruppenorientierte Inhaltsarchitektur, die Ausrichtung auf mobile Endgeräte, Barrierefreiheit, die Erweiterung von Service-Funktionen sowie die Suchmaschinenoptimierung.USU überzeugt als Magnolia Gold-Partner Ausschlag gebend für die Beauftragung waren die Fachkompetenzen von USU als zertifiziertem Magnolia Gold-Partner sowie die hervorragende Zusammenarbeit mit den UX-Experten der Mermaid Studios. Das vorgestellte Gesamtkonzept überzeugte fachlich, inhaltlich, sowie durch die Bildsprache und Design-Elemente. Im Zuge des Projekts erfolgt die Migration auf das aktuelle Enterprise CMS-System von Magnolia. "Wir freuen uns, bei diesem anspruchsvollen Projekt Service-Design-Fähigkeiten und die langjährige Erfahrungen in der erfolgreichen Umsetzung von CMS-Technologien für eine qualitativ hochwertige Gesamtlösung zu verknüpfen, so USU-Geschäftsführer Florian Dorrer.Diese Pressemitteilung ist unter https://www.unymira.com/de/news/ sowie unter http://www.usu.com abrufbar.USU GmbHDie 1977 gegründete USU gehört zu den größten europäischen Anbietern für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken.Mit intelligenten Lösungen und ihrer Expertise im Kompetenzfeld Digital Interaction treibt der Geschäftsbereich unymira die Digitalisierung von Geschäftsprozessen voran. Durch Standard-Software und Beratungsleistungen werden Service-Abläufe automatisiert und Wissen aktiv für alle Kommunikations-Kanäle und Kundenkontaktpunkte in Vertrieb, Marketing und Kundenservice bereitgestellt. Das Customer-First-Portfolio in diesem Bereich wird durch individuelle Anwendungen, Portal- & CMS-Lösungen, UX-Design und Social Media Management komplettiert.Die USU GmbH ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).Weitere Informationen: http://www.usu.comKontaktUSU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 300 E-Mail: thomas.gerick@usu.comUSU Software AG Investor Relations Falk Sorge Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108 E-Mail: falk.sorge@usu.com16.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de ISIN: DE000A0BVU28 WKN: A0BVU2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1094885Ende der Mitteilung DGAP News-Service1094885 16.07.2020