Toronto, 16. Juli 2020 - Almonty Industries Inc. ("Almonty") (TSX: AII / OTCQX: ALMTF / Frankfurt: 1MR) freut sich ein Update der Investorenpräsentation bereitzustellen, welches weitere Informationen zu den Projektfortschritten, der KfW Finanzierung und der Abnahmevereinbarung bei der Wolframmine Sangdong in Südkorea liefert.Almonty Industries - Sangdong ProjektLink zur Präsentation: https://dgwa.org/wp-content/uploads/2020/07/Almonty_07_2020_DE.pdfIm folgenden Link finden Sie zudem ein Video, in dem CEO Lewis Black das Unternehmen vorstellt:Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=w1BqFVlhUEo&feature=emb_titleÜber AlmontyDas Hauptgeschäft von Almonty Industries mit Sitz in Toronto (Kanada) ist der Abbau, die Verarbeitung und der Transport von Wolframkonzentrat aus der Los Santos-Mine in Westspanien und der Panasqueira-Mine in Portugal sowie die Entwicklung der Sangdong-Mine in der Provinz Gangwon (Südkorea) und die Entwicklung des Zinn-/Wolfram-Projekts Valtreixal in Nordwestspanien.Die Los Santos-Mine wurde von Almonty im September 2011 übernommen. Diese Betriebsstätte, in der Wolframkonzentrat produziert wird, befindet sich in Westspanien, rund 50 Kilometer von Salamanca entfernt. Die Panasqueira-Mine ist seit 1896 eine Produktionsstätte für Wolframkonzentrat und wurde im Januar 2016 übernommen. Sie liegt in Portugal, rund 260 Kilometer nordöstlich von Lissabon.Die Sangdong-Mine -früher eine der größten Wolframminen der Welt und eine der wenigen langlebigen Wolframlagerstätten mit hochgradiger Mineralisierung außerhalb Chinas -wurde im September 2015 durch den Erwerb sämtlicher Anteile der Woulfe Mining Corp. übernommen. Almonty ist zudem vollständiger Eigentümer des Zinn-Wolframprojekts Valtreixal in Nordwestspanien.Weitere Informationen erhalten Sie über:AlmontyLewis BlackChairman, President und CEOTel: +1 647 438-9766E-Mail: lewis.black@almonty.comhttps://almonty.de/DGWA GmbHKaiserhofstraße 1360313 - Frankfurt am MainE-Mail: info@dgwa.orgFür aktuelle Unternehmensneuigkeiten folgen Sie uns auch auf:Twitter: @DGWA_GmbHLinkedIn: DGWA GmbHYouTube: DGWA NewschannelDie englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA0203981034