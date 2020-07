(In der am Mittwoch um 21.47 gesendeten Meldung heißt es im ersten Satz und in der Überschrift fälschlicherweise, dass eine Tochter von CTS Eventim an der Commerzialbank Mattersburg beteiligt ist. Dies ist jedoch nicht der Fall, eine Beteiligung der CTS-Tochter hat lediglich Einlagen bei der österreichischen Bank.

Es folgt eine korrigierte Fassung der Meldung.)

Einlage einer CTS-Eventim-Tochter gesperrt

MÜNCHEN (Dow Jones)--Die österreichische Finanzmarktaufsicht FMA hat der Commerzialbank Mattersburg mit sofortiger Wirkung die Fortführung des gesamten Geschäftsbetriebs untersagt. Dadurch sei der Bank auch die Auszahlung von bestehenden Einlagen untersagt, teilte CTS Eventim am Mittwochabend mit.

Die österreichische Barracuda Holding GmbH, an der eine Tochtergesellschaft von CTS zu 71 Prozent beteiligt sei, halte bei der Commerzialbank Mattersburg Einlagen in Höhe von rund 34 Millionen Euro. Die genauen Auswirkungen der von der FMA verhängten Maßnahmen auf CTS Eventim ließen sich gegenwärtig noch nicht abschließend beurteilen, heißt es in der Mitteilung weiter.

July 16, 2020

