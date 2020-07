"Da das Virus allerdings noch in den USA wütet und in Europa die Angst vor der zweiten Welle umgeht, dürfte von China kein klares Signal für die Weltwirtschaft ausgehen."Frankfurt - Endlich gute Nachrichten in der Corona-Krise: Chinas Wirtschaft wächst wieder. Das Bruttoinlandsprodukt legte im zweiten Quartal um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu, nach einem dicken Minus im Vorquartal. Offenbar ist das Reich der Mitte die einzige wichtige Volkswirtschaft der Welt, die sehr dynamisch aus der Krise herausfindet. Sorgenkind bleibt jedoch der private Konsum...

