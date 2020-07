Hamburg (ots) - Für Mädchenschwarm Ronan Keating, der zunächst Mitglied der Boygroup Boyzone war und seit 20 Jahren als Solokünstler Erfolge feiert, ist die Zeit auf angenehme Weise stehengeblieben. "Ich trage heute eine große Verantwortung", so der 43-Jährige im GALA-Interview (Heft 30/2020, ab heute im Handel). "Fünf Kinder, Kredite, all diese Sachen, die zum Erwachsensein dazugehören. Manchmal denke ich allerdings, dass ich immer noch 19 bin." Keating weiter: "Ich glaube, wir sind im Kopf alle jeweils in einem bestimmten Alter eingefroren, in dem wir dann auch bleiben. Für mich heißt das: Ich trainiere nach wie vor viel im Fitnessstudio, gehe auf Partys und genieße das Leben."Mit seiner zweiten Frau Storm, 38, einer australischen TV-Produzentin und Modedesignerin, und den beiden gemeinsamen kleinen Kindern - Tochter Coco kam erst im März zur Welt - lebt der Ire in London. In GALA spricht er auch über seine Qualitäten zu Hause: "Ich koche jeden Tag für meine Familie. Ich liebe es, in der Küche zu stehen. Meine Kinder mögen besonders meine Steaks."Zu Keatings 20-jährigem Solo-Jubiläum erscheint jetzt das Album "Twenty Twenty", auf dem er unter anderem mit Gaststars wie Ed Sheeran, Shania Twain und Robbie Williams zu hören ist.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014862/100852183