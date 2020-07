München (ots) -Geht's noch? Beim Kölner Karneval spontan wie die Village People"YMCA" performen? Sich vor laufender Kamera einem intimen Waxingunterziehen? 30 Minuten Wehen durchleben und dabei für TikTok tanzen?Normalerweise teilt Social-Media-Star Aaron Troschke immer aus, jetztmuss er einstecken: Ab dem 13. August stellt er sich in "Shame Game"auf Joyn jeder noch so peinlichen Herausforderung. Auf seinem YouTube-Channel nimmt Aaron seine Social-Media-Kollegenregelmäßig auf die Schippe - nun muss er sich der Retourkutscheseiner Freunde stellen. In sechs Folgen "Shame Game" fordern ihnSocial-Media-Stars wie Dagi Bee, Joyce Ilg und Gewitter im Kopf zufiesen Challenges heraus. Der Clou: Der Gewinner darf Content auf demSocial-Media-Channel des Verlierers bestimmen! Thomas Münzner, Director Content Acquisition & Original Production,Joyn:"Produktionen mit Social-Media-Größen sind ein wichtiger Bestandteilunseres kostenlosen Angebotes und sind bei unseren Usern sehrbeliebt. Mit 'Shame Game' erweitern wir nun unser Portfolio um einweiteres außergewöhnliches Original, das die Zuschauer sowohl zumLachen als auch zum Mitleiden bringt. Doch letztendlich macht eseinfach Spaß, Aaron bei den Challenges zuzusehen!" Aaron Troschke: "Ich hab mich schon oft zum Deppen gemacht, aber anmeine Grenzen bin ich nie gekommen. Vor 'Shame Game' dachte ichnicht, dass es noch Challenges gibt, für die ich mich wirklichschämen würde. Doch sowohl Joyn als auch meine Freunde haben micheines Besseren belehrt. Mama, Oma haltet euch Augen undOhren zu! An alle anderen: einschalten!" Joyn zeigt ab dem 13. August jede Woche zwei Folgen der sechsteiligenSerie. Für die Produktion von "Shame Game" zeichnen sich dieFernsehmacher verantwortlich. Über JoynDie Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, steht unter der Leitung derGeschäftsführer Alexandar Vassilev, Katja Hofem und Dr. JochenCassel. Joyn ist eine senderübergreifendeEntertainment-Streaming-Plattform. Mit 60 Free-TV-Sendern imLive-Stream und als Mediathek bündelt Joyn die Inhalte derFree-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie 15 weitererContent-Partner auf einer Plattform sowie einer App. Nutzer könnenInhalte kostenlos und ohne Registrierung auf iOS- und Android-Gerätensowie im Web und über Smart-TVs abspielen. Ziel ist es, eineumfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zuschaffen. Ein wichtiger Schritt ist der Launch von PLUS+. DasPremium-Angebot verfügt über weitere Live-TV-Sender in HD, Originalsund exklusive Inhalte sowie die aktuellsten Filme und Serien.Kontinuierlich werden weitere Features und Inhalte hinzugefügt, unteranderem exklusive Sportinhalte. Pressekontakt Joyn: Vanessa FrodlTel.: +49 175 181 5848vanessa.frodl@joyn.de Ann-Christin BrandtTel.: +49 175 181 5281ann-christin.brandt@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/4653661