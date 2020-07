Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Nach wie vor steigen die Corona-Zahlen in den USA rapide an. Das wird von den Aktienmärkten derzeit allerdings gänzlich ausgeblendet. Sowohl die Wall Street als auch der deutsche Markt sind weiter am Steigen. Aktuell wird der Fokus ausschließlich auf positive Nachrichten gelegt. Gute Forschungsergebnisse bei einem Test um einen Impfstoff gegen Covid 19 trieben Märkte gestern an. Mehr dazu in diesem Markt Update.