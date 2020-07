Erfurt (ots) - Ab dem 20. Juli heißt es bei "KiKA LIVE": Nichts wie raus aus dem Alltag und rein ins Sommerabenteuer! Jess und Ben reisen von ZuHauseUmDieWelt, blicken von ihrer chilligen Strandlocation gemeinsam mit angesagten Stars in ferne Länder und starten witzig-originelle Battles. KiKA zeigt "KiKA LIVE ZuHauseUmDieWelt" (KiKA) vom 20. Juli bis 28. August immer montags bis freitags um 15:00 Uhr.Woche 1: "KiKA LIVE ZuHauseUmDieWelt" vom 20. bis 24. Juli um 15:00 UhrSpaß, Spiel und echtes Sommerfeeling: Jess und Ben bringen das Urlaubsgefühl nach Hause und batteln sich mit Promis am Strand und im Wasser um die Wette: Am Montag ist Schauspielerin Josie Hermer zu Gast. Die 16-Jährige spielt Sibel bei "Schloss Einstein" (MDR/ARD/KiKA) und erzählt von ihren persönlichen Reise-Erlebnissen.Musiktalent Levent Geiger stattet "KiKA LIVE" am Dienstag einen Strand-Besuch ab und performt "Paradise". Der 17-Jährige hat schon einige Musikpreise abgeräumt, war Finalist bei "Dein Song" (ZDF) und komponiert den deutschen Song für den Junior Eurovision Song Contest (https://www.kika-presse.de/pressemitteilungen/1209) in Warschau, der im November live bei KiKA übertragen wird.Mit seinem neuen Hit "Unbreakable" gibt es musikalisches Sommerfeeling am Strand: Pop-Newcomer Iggi Kelly ist am Mittwoch zu Gast. Er tritt nicht nur im Wäscheklammer-Spiel an, sondern muss auch noch auf den wackligen Wasserparcours.Am Donnerstag zeigen Ben und Jess noch einmal die Highlights der Woche und schwelgen am Freitag in Erinnerungen an ihre Reise nach Wales, wo sie 2018 an den World Alternative Games teilgenommen haben. Unvergesslich ist für sie das Stöckelschuhrennen und Sumpfschnorcheln."KiKA LIVE ZuHauseUmDieWelt" (KiKA) zeigt KiKA montags bis freitags um 15:00 Uhr sowie auf kika.de und im KiKA-Player. Daneben gibt es montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr die regulären "KiKA LIVE"-Sendungen. Verantwortliche Redakteur*innen sind Miriam Steinhoff und Marko Thielemann.Weitere Themen und Gäste bei "KiKA LIVE ZuHauseUmDieWelt" (KiKA) werden wöchentlich bekanntgegeben. Alle Informationen zum KiKA-Sommer und aktuellen Mitmach-Aktionen finden Sie in der KiKA-Presselounge unter kika-presse.de (https://www.kika-presse.de/).Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4653700