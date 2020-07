Elon Musk hat einen ersten Designentwurf für die Giga-Fabrik in Deutschland veröffentlicht. Das brandenburgische Landesamt für Umwelt erteilte zudem eine Genehmigung für einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn, womit Tesla nach der Rodung der Bäume mit dem Rohbau beginnen kann.Tesla-Chef Elon Musk hat erstmals ein Bild veröffentlicht, dass die geplante Giga-Fabrik in Grünheide zeigt. Wo anders als auf Twitter hätte Musk den Designentwurf veröffentlichen sollen? Allerdings twitterte er nur das Bild unter der Überschrift "Giga Berlin". Es zeigt, dass das geplante Werk in Deutschland wohl doch eine Photovoltaik-Dachanlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...