Stadthagen (ots) - Mit dem Hyundai i30 N den Bilsterberg mit Gas und Bremse erobernMit der Driving-Experience geht Hyundai drei zentrale Themen an. So weiten Interessierte mit oder ohne Fahrerfahrung im Grenzbereich ihre Fähigkeiten aus, lernen die Produktpalette des koreanischen Herstellers kennen und kommen zugleich in den Genuss einer professionell aufgezogenen Veranstaltung. Der Preis beträgt 529 Euro für die eintägige Level-1-Veranstaltung inklusive Hotel und Verpflegung. Doch schon der Reifenabrieb auf dem Rennkurs dürfte teurer sein. Zwei große Trainingseinheiten, geführte Fahrten auf der Rennstrecke, viel Erfahrung und einige Give-Aways von Thermoskanne bis Tasche nahm unser Autor mit.Mehr auf www.auto-medienportal.net (http://www.auto-medienportal.net).Dort erwarten Sie an sieben Tagen der Woche wieder alle relevanten Nachrichten und Berichte aus der Mobilitäts-Branche, außerdem Fotos, Videos, Audios und ein umfangreiches Archiv - alles ebenso honorarfrei wie die Storys auf www.Car-Editors.net (http://www.Car-Editors.net), unserem Premiumportal für dort akkreditierte Journalisten.Pressekontakt:Kontakt für Redaktionen:Redaktion Auto-MedienportalTel.: +49 5721 938 3988Mob.: +49 151 12716548newsroom@auto-medienportal.netEnzer Straße 8331655 StadthagenOriginal-Content von: Auto-Medienportal.net, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103819/4653716