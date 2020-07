BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat vor dem Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs am Freitag in Brüssel an die Einheit der Europäischen Union appelliert. Der Politiker bezeichnete die Corona-Wirtschaftskrise als "schwerste wirtschaftliche Delle" seit dem Zweiten Weltkrieg. Nur gemeinsam könne man diese bewältigen, sagte Altmaier am Donnerstag im RBB-Inforadio.



Altmaier versprach harte Verhandlungen beim anstehenden Treffen. Am Ende müsse man einerseits die Interessen der sogenannten "Sparsamen Vier" berücksichtigen. "Auf der anderen Seite können wir bestimmten Ländern in der EU nicht noch mehr Schulden zumuten, weil sie dann in einem Ausmaß überschuldet wären, das ihre Stabilität und ihre Vertrauenswürdigkeit auf den Geldmärkten gefährdet", sagte Altmaier.



Bei dem EU-Sondergipfel geht es unter anderem um den Vorschlag der EU-Kommission, 750 Milliarden Euro an den Finanzmärkten aufzunehmen und das Geld dann in ein Konjunktur- und Investitionsprogramm zur Bewältigung der Corona-Wirtschaftskrise zu stecken. Nach Vorstellung der EU-Kommission sollen 500 Milliarden als Zuschüsse und 250 Milliarden als Kredite vergeben werden. Widerstand gibt es vor allem aus den Niederlanden, Schweden, Dänemark und Österreich - den "Sparsamen Vier". Sie lehnen hohe Zuschüsse ab und setzen stark auf Kredite./jrz/DP/mis

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de