FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Serie relativ robuster Quartalszahlen in Zeiten der Corona-Krise hat am Donnerstag mit Wacker Neuson ihre Fortsetzung gefunden. Die Papiere rückten infolge starker Eckdaten für das zweite Quartal um 5,3 Prozent vor und erreichten über der 15-Euro-Marke ein Hoch seit Mitte Februar. Die Spuren, die der Corona-Crash bei den Aktien hinterließ, sind damit wieder verwischt worden.



Der Baumaschinen-Hersteller Wacker Neuson kommt offenbar besser durch die Corona-Krise als von Experten befürchtet, im zweiten Quartal musste er einen überraschend geringen Umsatz- und Ergebnisrückgang verkraften. In den Augen von Analyst Aliaksandr Halitsa von der Privatbank Hauck & Aufhäuser setzte das Unternehmen damit eine positive Duftmarke.



Seine bereits forschen Schätzungen für die weitere Entwicklung könnten sich als noch zu konservativ erweisen, urteilte er in einer Studie./tih/zb



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

