Der Apple Zulieferer (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC- Symbol: DLGNF) konnte in den letzten Handelswochen eine beeindruckende Rallye an den Tag legen, wir hatten HIER berichtet! Am gestrigen Handelstag jedoch kam es zum Trendbruch (kleiner blauer Kreis im Chart), da der Kurs zum Börsenende unter die Trendgerade rutschte und am Tagestief bei 41,10 Euro schloss. Offene Longpositionen sollten hier glattgestellt worden sein. Am heutigen Donnerstag gibt die Notierung weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...