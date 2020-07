Die Aktie von Northern Data ist am Mittwoch nach Veröffentlichung eines kritischen Berichts eingebrochen. Das Unternehmen, dessen Aktie sich innerhalb weniger Monate im Wert vervielfacht hatte, reagiert am Donnerstag mit einer Erläuterung und weist alle Vorwürfe zurück. Am Aktienmarkt jedoch verfehlt das Dementi seine Wirkung: Die Aktie bricht erneut zweistellig ein.34 Prozent Minus. Der Absturz der Aktie von Northern Data am Mittwoch hat viele erschüttert. In den Monaten zuvor war die Aktie wie ...

