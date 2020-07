THE MAKERS MOVEMENT: Lane Crawford Creative Call Out 2020 - Aufruf an heimische Talente und Kreative, unsere Zukunft mitzugestaltenDGAP-News: Lane Crawford / Schlagwort(e): Sonstiges THE MAKERS MOVEMENT: Lane Crawford Creative Call Out 2020 - Aufruf an heimische Talente und Kreative, unsere Zukunft mitzugestalten (News mit Zusatzmaterial)16.07.2020 / 11:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.THE MAKERS MOVEMENT: Lane Crawford Creative Call Out 2020 - Aufruf an heimische Talente und Kreative, unsere Zukunft mitzugestaltenHONGKONG, CHINA - Media OutReach - 16. Juli 2020 - Lane Crawford, die führende Luxusikone unter den chinesischen Kaufhäusern, sucht nach aufstrebenden Talenten für das Makers Movement - das neunte Kapitel ihrer Creative-Call-Out-Reihe.Die Reihe "Creative Call Out" wurde 2015 von Lane Crawford ins Leben gerufen, um zukünftige Talente der Kreativbranche zu finden und zu unterstützen. Die Schöpfer von Mode-, Lifestyle- und Beautykollektionen sowie Content und Experience Creators sind dazu eingeladen, an diesem spannenden und kollaborativen Creative Call Out teilzunehmen - und Teil des Makers Movement zu werden.Der Aufruf wurde am 7. Juli 2020 in den Heimatstädten von Lana Crawford, Peking, Shanghai, Chengdu und Hongkong sowie weltweit online gestartet. Dieses Jahr gibt es anstelle einer Präsenzveranstaltung eine von Lane Crawford eigens entworfene digitale Plattform www.globalcreativecallout.com, auf der Bewerber in der ersten Runde ein 3-minütiges Video einreichen, um die interne Jury von Lane Crawford von ihrer Idee zu überzeugen.Andrew Keith, Präsident von Lane Crawford, sagte: "The Makers Movement ist eine aufregende Gelegenheit für Kreative in Großchina und weltweit, ihre Talente unseren Teams, unseren Gastjuroren und unseren Kunden zu präsentieren. Die Online-Plattform, zusammen mit dem Mentorenprogramm und den wirtschaftlichen Chancen, passt hervorragend zu Lane Crawfords Ziel, die neue Welt des Luxus anzuführen."Die Jury wird aus Käufern und Marketingspezialisten von Lane Crawford bestehen, die allesamt Leidenschaft für die Handelsbranche mitbringen und nach ungeschliffenen Talenten und kommerziellen Möglichkeiten suchen. Insgesamt 12 Marken und Kreative werden für das Finale ausgewählt.Die Jury wird bei der Wahl der Gewinner aus den 12 Finalisten durch internationale Gastjuroren unterstützt, wie dem namhaften Modeschöpfer Alexander Wang, dem Präsidenten von Lane Crawford, Andrew Keith, Tasha Liu von Labelhood, der Plattform für Nachwuchsdesigner, Ella Wong von der Creative Artists Agency, Qu Fang von der Social-Shopping-Plattform Red und vielen weiteren.Zum ersten Mal lädt Lane Crawford die Öffentlichkeit ein, neben der Jury für den Gewinner zu stimmen, während die 12 Finalisten sich auf einer Ausstellung, im Geschäft und online präsentieren dürfen. Die offene Abstimmung findet über den Monat August 2020 hinweg statt.Diese Interaktion von Kundenseite wird bei der Ermittlung der Gewinner helfen und den teilnehmenden Finalisten während der Phase der Onlineabstimmung wertvolles Kundenfeedback liefern.Je ein Sieger aus jeder Region wird gewählt und erhält diesen Gewinn: Ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Hongkongdollar/Renminbi (ca. 12.000 Euro) für seine Unternehmensentwicklung; ein personalisiertes Mentoring durch Branchenspezialisten und interne Teams basierend auf den Anforderungen der Marke bzw. des Designers; eine Verpflichtung seitens Lane Crawford, drei aufeinanderfolgende Saisons lang in die Kollektionen zu investieren sowie Teilnahmen an drei Markenprojekten, durch die der Gewinner Unterstützung und Sichtbarkeit erfahren wird.Alle 12 Finalisten werden die Chance erhalten, ihr Konzept zu präsentieren und ein dauerhafter Markenpartner von Lane Crawford unter den üblichen Handelsbedingungen zu werden.Die Anmeldefrist läuft bis zum 12. August 2020. Die Sieger werden Ende September 2020 auf lanecrawford.com und auf www.globalcreativecallout.com verkündet.ANMERKUNGEN DER REDAKTIONMakers Movement GCC 2020 Gewinnübersicht:1. Investition in Unternehmensentwicklung (nach Einreichung eines Geschäftsplans) * Hongkong & Internationaler Gewinner - 100.000 HKD * China Gewinner - 100.000 RMB2. Mentorenprogramm mit internen Teams und externen Experten, zugeschnitten auf Bedürfnisse, Unternehmensentwicklung, Markt- und Kundenstudien3. OTB-Verpflichtung für 3 aufeinanderfolgende Saisons (mit Exklusivität der Produkte für Lane Crawford)4. Für teilnehmende Kreative und Content Creators: Teilnahme an 3 Markenprojekten mit der folgenden Unterstützung: * Inhalte im Geschäft und online * Wesentliche Sichtbarkeit auf allen Kanälen von Lane Crawford * Unterstützung bei Marketing & KommunikationDie wichtigsten Fakten über die Reihe "Creative Call Out":Seit 2015 wurden mehr als 80 Marken eingeführt Seit 2015 wurden mehr als 50 kreative Projekte auf den Weg gebracht Seit Einführung wurden mehr als 1.300 Bewerbungen eingereicht1. Ausgabe: Hongkong, Shanghai - 2015 2. Ausgabe: Hongkong, Shanghai - 2016 3. Ausgabe: Peking, Shanghai - 2017 4. Ausgabe: Hongkong - 2017 5. Ausgabe: Chengdu - 2017 6. Ausgabe: Los Angeles - 2018 7. Ausgabe: Sydney - 2018 8. Ausgabe: Shanghai - 2019 9. Ausgabe: Hongkong, Shanghai - 2020Hier gibt es hochauflösende Bilder und Informationen zu vergangenen Events und Siegern zum Download.Presseanfragen bitte an: vickieho@lanecrawford.com sylviawong@lanecrawford.com Über den Creative Call OutLane Crawfords Creative Call Out ist eine wegweisende Initiative, die 2015 gestartet wurde, um die weltweit besten Talente aus der Mode- und Lifestyleindustrie zu fördern. Mit einer Reihe von Veranstaltungen und einer digitalen Plattform ermutigt Lane Crawford fortlaufend aufstrebende Designer und Kreative auf der ganzen Welt, ihre Arbeit und ihre Ideen jederzeit und von überall aus einzureichen und zu teilen. Dadurch wird Marken und Designern über die Bereiche Frauenbekleidung, Männerbekleidung, Accessoires, Beauty, Technologie und Lifestyle hinweg sowie künstlerischen Talenten, ob Fotograf, Stylist, Autor oder Multimedia Content Creator, die einzigartige Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit Lane Crawfords Expertenteam und zur Präsentation ihrer Arbeit geboten.Neben der Chance, ihre Designs und Ideen mit einem Team aus führenden Branchengrößen zu teilen, erhalten erfolgreiche Bewerber des Creative Call Out auch eine Auswahl von exklusiven Leistungen, Unterstützung und Expertenberatung. Dazu gehören ein Onboarding, das rechtliche Verwaltung, Logistik, Zahlungsprozesse, Kundenbetreuung und Käufer-Support umfasst; Beratung und Mentoring zu Themen wie Produktentwicklung, Preisgestaltung, Kundenwissen, Styles und Silhouetten; und die Möglichkeit für die Gewinner, ihre Designs bei Lane Crawford anzubieten, sowohl im Geschäft als auch online, zusammen mit der Unterstützung bei der Entwicklung spezieller Kapselkollektionen und -projekte, sowie Sichtbarkeit über die Marketingkanäle von Lane Crawford.Über Lane CrawfordLane Crawford wurde 1850 gegründet und ist ein Luxuskaufhaus mit Kultstatus und einer stolzen Geschichte, die über 170 Jahre umspannt, und hat bisher mehr als sechs Generationen chinesischer und internationaler Kunden bedient.Lane Crawford entwickelt sein Produktangebot, seine Erfahrung und seine Dienstleistungen fortlaufend weiter und passt sich als weltweiter Mode- und Lifestylehändler mit Präsenz auf mehreren Kanälen den Kundenerwartungen des 21. Jahrhunderts an.Mit sieben strategisch platzierten physischen Geschäften an bedeutsamen Standorten wie Hongkong, Peking, Chengdu und Shanghai wird den Kunden mehr als 52.000 Quadratmeter Einkaufsfläche geboten. Die Auswahl, Organisation und Präsentation von eigenen gekauften Produkten stellt unseren Kunden das ultimative Luxussortiment aus den Bereichen Frauenbekleidung, Männerbekleidung, Accessoires, Beauty & Wohlbefinden, Lifestyle und Schmuck zur Verfügung. Die immersiven Räume sind von kreativem Handeln geprägt und die Teams erschaffen mit großer Leidenschaft Umgebungen, in denen die Kunden sich wohlfühlen und Produkte entdecken können, die man nicht verpassen sollte. In jeder Saison werden die Kunden Teil einer alle Sinne umfassenden Erfahrung, die Mode, Design, Kunst und Musik verbindet. Dabei wird ihnen jederzeit ein tadelloser Service geboten.Lane Crawford ist stolz darauf, mit seinem einzigartigen Modell einer der Spitzenreiter im Luxussegment innerhalb der Region zu sein, auf einem Markt, der ansonsten von Konzessionen und Monomarken dominiert wird. Dieses Modell ermöglicht Lane Crawford, seine Kollektionen mit Glaubwürdigkeit, Expertise und Erfindungsreichtum zu präsentieren. Die Einkaufs-, Kreativ- und Marketingteams des Unternehmens arbeiten direkt mit ihren Markenpartnern zusammen, um innovative und exklusive Programme zu schaffen, die einzigartig und relevant für den großchinesischen Markt sind.Als ikonische und vertrauenswürdige Marke Großchinas und eines der weltweit ältesten Kaufhäuser ist Lane Crawford Teil der Lane Crawford Joyce Group, Asiens führender Gruppe im Bereich Modehandel, Markenmanagement und Vertrieb, die auch den modernen Modehandel Joyce, den Experten für Schuhwaren, Handtaschen und Accessoires, die Pedder Group, sowie die ImagineX Group aus dem Bereich Mode-, Beauty- und Lifestylemanagement und -vertrieb umfasst.Zusatzmaterial zur Meldung:Datei: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=caede3c3437bed7075cb8f3a3499cca1 Dateibeschreibung: Lane Crawford16.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 