Die Verantwortlichkeit für die Car-Software-Organisation des Volkswagen Konzerns wird neu geregelt. Im Rahmen seiner konzernweiten Verantwortung für Forschung und Entwicklung übernimmt der CEO von Audi, Markus Duesmann, auch das Thema Software. Neuer CEO soll Dirk Hilgenberg werden, zuletzt Senior Vice President Manufacturing Engineering in der BMW Group. Ihren organisatorischen Schwerpunkt baut die Car-Software-Organisation im High Tech-Hub "IN Campus" in Ingolstadt auf. Mit einem eigenen Betriebssystem für alle Modelle des Volkswagen-Konzerns, einer automobilen Daten-Cloud und einer neuen Elektronikarchitektur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...