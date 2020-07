Die japanische Notenbank teilte in ihrem vierteljährlichen Wirtschaftsbericht mit, dass die japanische Wirtschaftsleistung im laufenden Fiskaljahr zwischen 4,5% und 5,7% einbrechen wird. In ihrem vorherigen Bericht war sie noch von einer negativen Wirtschaftsleistung zwischen 3,0% und 5,0% ausgegangen. Die Banc of Japan unterstützt die Unternehmen mit insgesamt 110 Billionen Yen (umgerechnet knapp 900 Milliarden Euro). Dabei werden kleinere Unternehmen mit 30 Billionen Yen bedacht, während Unternehmensanleihen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...