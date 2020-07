SCHWERIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommern lehnt nach den Worten von Vize-Regierungschef Lorenz Caffier (CDU) Ausreiseverbote für Bewohner von Regionen ab, in denen es einen starken Corona-Ausbruch gibt. "Das ist für ein Flächenland unpraktikabel. Und außerdem sollte man nicht vergessen, dass Ausreiseverbote gerade für Ostdeutsche mit besonderen Erfahrungen verbunden sind. Wir machen das auf keinen Fall", sagte der Schweriner Innenminister am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.



Es sei wichtig Infektionsherde rasch zu erkennen und auch zu isolieren, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu unterbinden. "Und das haben wir auch schon gemacht, mit einzelnen Gebäuden wie etwa Pflegeheimen. Aber eine ganze Region festzusetzen, wer soll das kontrollieren", sagte Caffier. Eine Vielzahl kleiner Dörfer sei viel schwerer zu überwachen als die Ausfallstraßen größerer Städte.



In Mecklenburg-Vorpommern war am Mittwoch nach fast zwei Wochen erstmals wieder ein Bewohner des Landes positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mit bislang etwa 49 Infizierten je 100 000 Einwohner weist der Nordosten die niedrigste Infektionsquote aller Bundesländer auf. Um das Einschleppen des Virus zu unterbinden, sind individuelle Tagesreisen aus dem übrigen Bundesgebiet nach Mecklenburg-Vorpommern weiterhin untersagt, Urlauber dürfen das Küstenland seit Ende Mai aber wieder besuchen./fp/DP/zb

