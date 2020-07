SOFIA (dpa-AFX) - Bulgariens Regierung will im Amt bleiben - trotz lautstarker Demonstrationen gegen sie. Statt des von den Demonstranten und Staatschef Rumen Radew geforderten Rücktritts werde es eine Kabinettsumbildung geben, erklärte Vizeregierungschef und Verteidigungsminister Krassimir Karakatschanow am Donnerstag. Ein Gremium der regierenden Koalition aus Bürgerlichen (GERB) und Nationalisten bekräftigte, dass die Regierung in Sofia bis Ende ihrer vierjährigen Amtszeit im Frühjahr 2021 im Amt bleiben wolle.



In Bulgarien gibt es seit einer Woche Proteste gegen die Regierung von Ministerpräsident Boiko Borissow. Ihr werden "Korruption und mafiöse Handlungsweise" vorgeworfen. Die abendlichen Aktionen werden von den oppositionellen Sozialisten (Ex-KP) und vom Russland-freundlichen Präsidenten Radew unterstützt.



Die Regierungsumbildung soll erst nach einem Misstrauensvotum im Parlament erfolgen, den die Sozialisten eingebracht haben. Das Regierungslager geht davon aus, dass der Vorstoß bei der Abstimmung kommende Woche abgelehnt wird. Regierungschef Borissow forderte bereits am Mittwochabend den Rücktritt der Minister in den wichtigen Ressorts Finanzen, Innere Angelegenheiten und Wirtschaft. Diese reichten am Donnerstag ihre Rücktritte ein.



Mit der Regierungsumbildung soll vermieden werden, dass der Opposition nahe stehende Staatspräsident Radew eine Interimsregierung einstellt. Dann würden die Anhänger der GERB auf die Straße gehen, drohte Regierungschef Borissow. Er warnte, dass es wegen der Corona-Pandemie im kommenden Herbst und Winter zu einer schweren Wirtschafts- und Sozialkrise kommen werde.



Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) plante für den Donnerstag einen Besuch in Bulgarien und ein Treffen mit Verteidigungsminister Karakatschanow./el/DP/stw

