Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang, dringt anlässlich des bevorstehenden EU-Sondergipfels und der Beratungen zum Wiederaufbauprogamm auf einen schnellen Konsens. "Der Erfolg der deutschen EU-Ratspräsidentschaft hängt wesentlich ab von einer Einigung über den neuen Finanzrahmen und den EU-Wiederaufbaufonds", sagte Lang am Donnerstag.



Ein schneller Konsens sei zentrale Voraussetzung, um den wirtschaftlichen Erholungsprozess in der EU rechtzeitig in Schwung zu bringen. Die Zeit dränge. "Der BDI erwartet für das Jahr 2020 einen Wirtschaftseinbruch bis zu neun Prozent in der EU." Frühestens 2022 werde Europa das Vor-Krisen-Niveau erreichen.



"Steuererhöhungen sind Gift für Wohlstand und Beschäftigung", so Lang weiter. Sie belasteten Unternehmen und den Standort über Gebühr. "Vorsicht ist geboten, nun nicht am falschen Ende zu sparen." Mehr als zuvor müssten "Investitionen in die Zukunft" oberste Priorität haben.



Sie seien Schlüssel für die künftige Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Europa, sagte der BDI-Hauptgeschäftsführer. "Gemeinsam mit den EU-Mitgliedstaaten müsste die Kommission beispielsweise das Forschungsprogramm Horizon Europe bis 2027 mit mindestens 120 Milliarden Euro ausstatten." Die aktuell dotierten 80 Milliarden Euro reichten nicht aus, um wichtige Technologien wie künstliche Intelligenz voranzutreiben und Innovationen zu stärken.

