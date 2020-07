DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach der schrittweisen Wiedereröffnung seiner Märkte spürt der Elektronikhändler Ceconomy eine allmähliche Geschäftserholung. Die vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal (per Ende Juni) lägen über den ursprünglichen Erwartungen, teilte Ceconomy am Donnerstag in Düsseldorf mit. Die Umsätze seien währungs- und portfoliobereinigt um rund 8,4 Prozent gesunken. Dies sei vor allem auf die Schließung der Mehrzahl der Märkte im April zurückzuführen, im Mai und insbesondere im Juni habe das Unternehmen wieder ein "deutliches" Wachstum verzeichnet.



Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) ohne die französische Beteiligung Fnac Darty erwartet das Unternehmen auf dem Vorjahresniveau. Damals hatte Ceconomy einen Verlust von 43 Millionen Euro verzeichnet. Hier hatte Ceconomy bislang mit einer Verschlechterung gerechnet. Positiv wirkten sich nun aber auch Sparmaßnahmen aus. Die Ceconomy-Aktien schnellten nach oben und notierten zuletzt mehr als 9 Prozent im Plus.



Wegen der Erholung im dritten Geschäftsquartal geht Ceconomy für das Gesamtjahr nun lediglich von einem leichten währungsbereinigten Umsatzrückgang aus. Das Ebit ohne Fnac Darty soll zwischen 165 und 185 Millionen Euro liegen. Dabei profitiert das Unternehmen auch der Einführung des Rechnungsstandards IFRS 16./nas/mis

CECONOMY-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de