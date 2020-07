Original-Research: Klondike Gold Corp - von First Berlin Equity Research GmbHEinstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Klondike Gold CorpUnternehmen: Klondike Gold Corp ISIN: CA4989033010Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 16.07.2020 Kursziel: 0,80 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis AcklinFirst Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CAD 0,80. Zusammenfassung: Klondike Gold Corp (KG) hat die drei Bohrphasen in den Lone Star (LS) und Stander Zonen abgeschlossen. Das Bohrteam absolvierte insgesamt 22 Löcher gegenüber den ursprünglich geplanten 18. Alle Proben wurden zur Analyse eingereicht, und die ersten Ergebnisse werden noch in diesem Monat erwartet. Die Saison 2020 bleibt trotz Covid-19-Hindernissen im Zeitplan, und wir erwarten eine produktive Kampagne, während KG auf seine Ziele zusteuert. Mittlerweile hat der Goldpreis zum ersten Mal seit 2011 die $1.800 / Unze-Marke überschritten, was dem Unternehmen guten Rückenwind auf dem Markt verschaffte. Unsere Empfehlung bleibt Kaufen mit einem unveränderten Kursziel von C$0,80. First Berlin Equity Research has published a research update on Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his CAD 0.80 price target. Abstract: Klondike Gold Corp (KG) has wrapped up the three phases of drilling in the Lone Star (LS) and Stander Zones. The drill-team completed a total of 22 holes vs the 18 originally planned. All samples were submitted for analysis, and initial assays are expected later this month. The 2020 season remains on schedule despite covid-19 obstacles, and we expect a productive campaign as KG progresses towards its targets. Meanwhile, the gold price breached $1,800 / oz for the first time since 2011 providing good market tailwinds for the company. We remain Buy-rated on Klondike with an unchanged C$0.80 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21219.pdfKontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.comübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.