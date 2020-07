Berlin (ots) - Wichtigstes Mobilitäts-Event 2020 am 3. und 4. September im Rahmen der IFA in Berlin / Hybrid-Format mit eigener Kommunikationsplattform, Streaming-Sessions und 1000 Besuchern vor Ort / Internationale Top Speaker, u.a. Michael Lohscheller (CEO Opel), Francois Bausch (Verkehrsminister Luxemburg), Shared-Mobility-Expertin Sandra Phillips (Gründerin und CEO Movmi) und James Ehrlich (Stanford University / Entwickler ReGen Villages)Das zweite Halbjahr 2020 startet mit einem Convention-Highlight in Berlin: am 3. und 4. September findet mit der SHIFT Mobility im Rahmen der IFA (3. bis 5. September 2020) das erste internationale Mobilitäts-Event in diesem Jahr statt. Die SHIFT Mobility ist ein interaktives Format, das sich mit der Mobilität von morgen und den sich damit verändernden Lebensräumen beschäftigt. Es kombiniert und verzahnt dabei auf innovative Weise Convention, kuratierte Ausstellung mit einer eigenen Kommunikationsplattform auf shift-mobility-ifa.com (http://shift-mobility-ifa.com/). Zielgruppe von SHIFT Mobility sind Entscheider aus den Bereichen Mobility, Automotive, Infrastruktur, Stadtentwicklung, Architektur, KI und Big Data, aber auch Entwickler und führende Köpfe aus der Forschung sowie Start-Ups, Business Angels und Venture Capitalists. Sie alle werden vor Ort und auch via Streaming sowie virtuellen Events globale Erkenntnisse und Ideen zur Zukunft der Mobilität diskutieren. Prominente Referenten in diesem Jahr sind u.a. Michael Lohscheller (CEO Opel), Francois Bausch (Verkehrsminister Luxemburg), Shared-Mobility-Expertin Sandra Phillips (Gründerin und CEO Movmi), James Ehrlich (Stanford University / Entwickler ReGen Villages) und Renzo Vitale (Creative Director Sounddesign BMW Group).Auch bei Design, Kreativität und der Einbindung der ausstellenden Partner-Unternehmen geht die SHIFT Mobility neue Wege: Die Besucher erleben - unter Berücksichtigung der aktuellsten hygienischen Verordnungen - die Welt von Morgen, die durch neue Mobilitätsformen und nachhaltige Konzepte geprägt ist. Neben vielen kleinen Side-Events am Rande der Convention, werden sich die Teilnehmer unter anderem über Hackathons und Start-Up-Challenges miteinander vernetzen und Wissen austauschen. Das Themen-spektrum der Events umfasst sämtliche Bereiche, die die Mobility Eco-Systems tangieren: Connected Vehicles and Mobility Services, urbane und digitale Infrastrukturen, Transformationsmanagement in der Autoindustrie, globale Innovationen in der Mobilitätsbranche oder auch nachhaltige mobile Ökosysteme.Dr. Hans Hamer, CEO der SHIFT Mobility: "Der Mobilitätswandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. SHIFT Mobility kombiniert die Themen "Zukunft der Mobilität", Digitalisierung und Connectivity, Nachhaltigkeit und urbane Infrastruktur in einer Art und Weise, dass daraus etwas Neues und Inspirierendes entsteht. Genau das ist es, wonach der Markt und die Branchen suchen."Wegen der hohen Hygiene-Standards wird 2020 nur ein limitiertes Kartenkontingent für die SHIFT Mobility zur Verfügung stehen: shift-mobilty-ifa.com (https://shift.messeticket.berlin/)Über SHIFT Mobility:SHIFT Mobility ist ein internationales und interaktives Format, das sich mit der Zukunft der Mobilität und ihrer Öko-Systeme befasst. Es ist ein Tochterunternehmen der IFA Berlin, der weltweit führenden Consumer Electronic Show. Zentraler Treffpunkt der SHIFT Mobility-Community ist die jährliche Convention samt kuratierter Ausstellung im Rahmen der IFA.Darüber präsentiert SHIFT ganzjährig mit einer eigenen und Kommunikationsplattform und mit eigenen Boutique-Events vor Ort auf internationalen Events wie der der CES in Las Vegas, SXSW in Austin, Salon del Mobile in Mailand, der Smart Mobility Tel Aviv, der Co-Motion LA sowie der SHIFT Mobility Week im Juni 2021.Weitere Informationen: shift-mobilty-ifa.com (https://shift-mobility-ifa.com/)Pressekontakt:John Warning Corporate CommunicationsMartina WarningTelefon: 040 - 533 088 82E-Mail: m.warning@johnwarning.deOriginal-Content von: SHIFT Mobility, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146564/4653973