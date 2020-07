Frankfurt (www.fondscheck.de) - In den ersten sechs Monaten dieses Jahres war kein Anlagewert so gefragt wie Gold und börsengehandelte Produkte (Exchange-Traded Products, ETPs) auf physisches Gold, so die Experten von INVESCO.Diese hätten 12,5 Mrd. USD an Nettozuflüssen verzeichnet - mehr als in jedem vorhergehenden Gesamtjahr (Quelle World Gold Council, bis 30. Juni 2020). Hinter der rekordhohen Nachfrage nach dieser vermeintlichen "Sichere Hafen"-Anlage stünden mehrere Faktoren, allen voran die Ungewissheit in Bezug auf die Folgen der Pandemie für die Weltwirtschaft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...