Berlin (www.fondscheck.de) - Per Ende Juni trugen insgesamt 6.345 Fonds ein Scope-Rating, so die Experten von Scope Analysis.Im Vergleich zum Vormonat sei es zu 294 Rating-Upgrades und 297 Downgrades gekommen. Bei den Mischfonds-Flaggschiffen habe sich diesen Monat einiges getan: Während der MFS Meridian Funds-Global Total Return (ISIN LU0219418836/ WKN A0ESBL) in die Spitzengruppe habe vorstoßen können, sei der Ethna-AKTIV (ISIN LU0136412771/ WKN 764930) auf ein unterdurchschnittliches Rating abgerutscht. Der Carmignac Portfolio Patrimoine (ISIN LU1299305190/ WKN A2ABAQ) habe sich stabilisiert und trage nun ein (C)-Rating. ...

