Die erst im April gegründete Siegerland Umweltservice GmbH expandiert. Das Gemeinschaftsunternehmen von Knettenbrech+Gurdulic und der Firmengruppe Horn & Co. übernimmt zum 1. August sämtliche Anteile des in Olpe ansässigen Entsorgers Trivendis. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht. Die Trivendis GmbH & Co. KG wurde 2017 gegründet und hat sich auf den Bereich Abfallmanagement sowie insbesondere ...

