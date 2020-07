++ Aktien fallen nach gemischten Daten aus China ++ DE30 zieht sich nach gescheitertem Angriff auf 13.000 Punkte zurück ++ Oberste Rechnungskontrollbehörde will BaFin und Finanzministerium prüfen ++Die Aktien in Europa werden am Donnerstag tiefer gehandelt. Die BIP-Daten für das zweite Quartal aus China zeigten, dass die chinesische Wirtschaft im Jahresvergleich wieder auf Wachstumskurs ist. Die monatlichen Produktions- und Einzelhandelsdaten für Juni zeigten jedoch, dass sich zwar die Angebotsseite erholte, die Nachfrage jedoch unter dem Vorjahresniveau bleibt. Die US-Einzelhandelsumsätze (14:30 Uhr) und der Zinsentscheid der EZB (13:45 Uhr) sind die Ereignisse, die es heute zu beobachten gilt. ORKB will BaFin und Finanzministerium prüfen Die Oberste Rechnungskontrollbehörde (ORKB) ...

