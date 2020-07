Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Institut: Preise sinken wegen schwacher Nachfrage

In Folge der Coronakrise senken viele Unternehmen die Preise. Die schrumpfende Nachfrage wiegt für die Unternehmen schwerer als die Einschränkungen auf der Angebotsseite, heißt es in einer Analyse des Münchner Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung. Unternehmen, die stark unter der Krise leiden, würden dabei häufiger ihre Preise senken, erklärte Ko-Studienautor Sebastian Link.

Indonesiens Zentralbank lockert ihre Geldpolitik

Indonesiens Zentralbank hat ihre Geldpolitik unerwartet gelockert. Wie die Zentralbank am Donnerstag mitteilte, sinkt der Repo-Satz um 25 Basispunkte auf 4,00 Prozent, der Einlagensatz um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent und der Satz für eintägige Ausleihungen um ebenfalls 25 Basispunkte auf 4,75 Prozent. Analysten hatten überwiegend unveränderte Zinsen erwartet.

Chef des Bundesrechnungshofs hält hohe Neuverschuldung für illegal

Der Präsident des Bundesrechnungshofs, Kay Scheller, fällt ein vernichtendes Urteil über die drastische Erhöhung der Staatsverschuldung in der Corona-Krise. "Das entspricht nicht den Regeln des Grundgesetzes", sagte er dem Spiegel. Um von den Regeln der Schuldenbremse nach Artikel 115 Grundgesetz abzuweichen, sei erneut eine außergewöhnliche Notlage deklariert worden, "doch diese hat die Regierung selbst herbeigeführt".

BDI dringt auf schnellen Konsens beim EU-Gipfel

Die deutsche Industrie hat vor dem am Freitag beginnenden EU-Sondergipfel eine Einigung auf das geplante europäische Wiederaufbauprogamm und den neuen Finanzrahmen angemahnt. "Ein schneller Konsens ist zentrale Voraussetzung, um den wirtschaftlichen Erholungsprozess in der EU rechtzeitig in Schwung zu bringen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang.

Altmaier fordert Kompromissbereitschaft von allen EU-Staaten

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Staaten der Europäischen Union (EU) vor ihrem am Freitag beginnenden Sondergipfel zur Kompromissbereitschaft aufgerufen. "Europa kommt nur gemeinsam aus dieser Krise heraus", sagte Altmaier im RBB nach Angaben des Senders.

Bund und Länder planen lokalisierte Beschränkungen für Corona-Hotspots

Bund und Länder wollen bei akuten Corona-Ausbrüchen örtlich begrenzte Ausreisesperren ermöglichen, um eine Verbreitung des Virus zu verhindern. Solche Beschränkungen sollten "zielgerichtet erfolgen und müssen sich nicht auf den gesamten Landkreis beziehungsweise die gesamte kreisfreie Stadt beziehen", sondern sich auf die "tatsächlich betroffenen Bereiche" beschränken, heißt es in einer Beschlussvorlage der Chefs von Bundeskanzleramt und den Staatskanzleien der Länder, die AFP am Donnerstag vorlag.

Kretschmer schließt Zustimmung der Länder zu Ausreisesperren für Landkreise aus

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat eine Zustimmung der Länder zu Ausreisesperren für Landkreise mit akutem Corona-Ausbruch ausgeschlossen. "Einer grundsätzlichen Regelung für ganze Landkreise werden die Bundesländer nicht zustimmen", sagte Kretschmer am Donnerstag im Deutschlandfunk. Derartige Eindämmungsmaßnahmen müssten "punktuell und zielgenau wirken", dürften sich aber nicht auf ganze Landkreise erstrecken. Bund und Länder wollten ihre Beratungen über neue Corona-Maßnahmen am Vormittag fortsetzen.

Frankreich verschärft Maskenpflicht ab kommender Woche

Wegen steigender Corona-Infektionszahlen führt Frankreich ab der kommenden Woche eine Maskenpflicht in allen geschlossenen Räumen ein, die öffentlich zugänglich sind. Es handele sich um eine "präventive" Maßnahme, betonte der neue Regierungschef Jean Castex am Donnerstag im Pariser Senat. Präsident Macron hatte zuvor gesagt, die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus beschleunige sich wieder.

Spahn fordert mehr Unabhängigkeit für Europas Medizinsektor

Zum Auftakt der Beratungen der EU-Gesundheitsminister hat der deutsche Ressortchef Jens Spahn (CDU) eine größere Unabhängigkeit Europas im Medizinsektor gefordert. Die Corona-Krise habe gezeigt, "dass wir souveräner agieren müssen, um uns zu behaupten", sagte Spahn in einer am Donnerstag auf Twitter veröffentlichten Videobotschaft. "Deswegen wollen wir Strukturen entwickeln, die uns unabhängiger machen von der Produktion wichtiger Arzneien und Medizinprodukte."

ZDH dringt auf Fortführung handwerksrelevanter EU-Programme

Das deutsche Handwerk hat vor dem am Freitag beginnenden EU-Sondergipfel eine uneingeschränkte Fortführung vieler handwerksrelevanter Programme angemahnt. "Die neue Finanzierungsperiode wird über weite Strecken durch den Wiederaufbau der Wirtschaft nach der Corona-Krise gekennzeichnet sein", erklärte der Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), Holger Schwannecke.

EuGH: EU-Beschluss zu Datenaustausch mit USA ungültig

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat einen EU-Beschluss zum Datenschutz bei der Weitergabe von personenbezogenen Daten in die USA für ungültig erklärt. Der EuGH entschied am Donnerstag aber zugleich, dass die sogenannten Standardvertragsklauseln für den Datentransfer gültig sind. Hintergrund ist ein Rechtsstreit zur Übermittlung von Daten durch das Online-Netzwerk Facebook.

Bundesregierung weist Sanktionsdrohungen der USA zu Pipeline Nord Stream 2 zurück

Die Bundesregierung hat die neuen Sanktionsdrohungen der USA gegen den Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 kritisiert. Deutschland lehne extraterritoriale Sanktionen ab, "denn wir erachten sie als völkerrechtswidrig", erklärte das Bundeswirtschaftsministerium am Donnerstag. "Das ist die klare Haltung der Bundesregierung." Die Aussagen von US-Außenminister Mike Pompeo seien "zur Kenntnis genommen" worden.

Bericht: Pensionslasten des Bundes steigen auf über 800 Milliarden Euro

Die veranschlagten Kosten für Pensionen und Beihilfen von Bundesbeamten haben einem Bericht zufolge die 800-Milliarden-Euro-Marke durchbrochen. Der neuen Vermögensrechnung des Bundes zufolge ist die Pensionslast im Jahr 2019 auf 809 Milliarden Euro gestiegen, berichtete das Handelsblatt. "Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Gesamtanstieg von 51,21 Milliarden Euro", heißt es im Bericht.

EuGH: Anhörung von schon in anderem EU-Land akzeptiertem Asylbewerber Pflicht

Asylbewerber, die in Deutschland wegen eines bereits in einem anderen EU-Land bewilligten Asylantrags abgelehnt werden, müssen in dem Verfahren dennoch die Gelegenheit für eine persönliche Darlegung ihres Anliegens erhalten. Das entschied der Europäische Gerichtshof in Luxemburg am Donnerstag im Fall eines Eritreers, der ohne vorherige Anhörung einen Ablehungsbescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) erhalten hatte (Az. C-517/17).

Studie: Sibiriens Hitze ohne Klimawandel "fast unmöglich"

Spitzentemperaturen von 38 Grad Celsius und seit Monaten durchgehend um fünf Grad Celsius höhere Durchschnittstemperaturen: Die jüngste Hitzewelle in Sibirien wäre nach Einschätzung eines internationalen Forscherteams ohne den menschengemachten Klimawandel "fast unmöglich". Ohne ihn gäbe es eine derartige Hitzeperiode demnach höchstens alle 80.000 Jahre, schreiben sie in einer am Mittwoch veröffentlichte Studie. Ihr Fazit: Es ist höchste Zeit zu handeln.

Zerstörte Waldfläche in Deutschland inzwischen auf 240.000 Hektar angewachsen

Die Fläche geschädigter Bäume beläuft sich in Deutschland einem Bericht zufolge inzwischen auf 240.000 Hektar. Das geht laut der Augsburger Allgemeinen aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion hervor. Die Grünen forderten mehr Geld des Bundes für Hilfsmaßnahmen.

Brasilien will Regenwald-Zerstörung auf "akzeptables Minimum" beschränken

Nach anhaltender Kritik hat die brasilianische Regierung eine Reduzierung der Abholzung und der Waldbrände im Amazonas-Regenwald auf ein "akzeptables Minimum" zugesagt. Der Vizepräsident und Leiter des Nationalrats für das Amazonasgebiet, Hamilton Mourão, sagte am Mittwoch (Ortszeit), dass "Null-Abholzung und wirtschaftliche Entwicklung sich nicht ausschließen". Mourão betonte das "feste Engagement" der Regierung für die "Erhaltung und Entwicklung" des Amazonas-Regenwaldes.

+++ Konjunkturdaten +++

EURORAUM

Handelsbilanz Mai Überschuss 9,4 Mrd EUR (Vj Überschuss 20,7 Mrd EUR)

GROßBRITANNIEN

ILO-Arbeitslosenzahl 3 Mon per Mai -17.000, Quote 3,9%

Durchschnittslöhne (ohne Boni) 3 Mon per Mai +0,7%

Durchschnittslöhne 3 Mon Mai PROGNOSE: +0,5%

Durchschnittslöhne 3 Mon per März bestätigt mit +1,7%

Durchschnittslöhne (inkl. Boni) 3 Mon per Mai -0,3%

Anträge auf Arbeitslosengeld Juni -28.100

