Zusammen mit dem Entwicklungspartner Pfizer erhält das Mainzer Biotech-Unternehmen für die beiden Impfstoffkandidaten "BNT 162b1" und "BNTb2" von der US-Gesundheitsbehörde die Erlaubnis für ein beschleunigtes Zulassungsverfahren. Nachdem sich der Aktienkurs in den letzten Wochen nur mit angezogener Handbremse nach oben entwickelt hat, wurde die FDA-Entscheidung zum Wochenbeginn an der Börse mit einem Kurssprung von rund 20 % gefeiert. Wir hatten BioNTech in den vergangenen Wochen wiederholt zum Kauf empfohlen. Unbedingt dabeibleiben!

