PGGM erhöhe damit seine Gesamtinvestition in das Investitionsvehikel "Viaduct Re" auf mehr als 500 Millionen Dollar, wie der Schweizer Rückversicherer am Donnerstag mitteilte.PGGM sei einer der führenden Investoren im Bereich der Versicherungsverbriefungen (Insurance-linked securities ILS), heisst es in der Mitteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...