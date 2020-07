Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die wegen der Corona-Pandemie in wirtschaftliche Notlage geratenen Reisebusunternehmen können ab dem 24. Juli von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zugesagte Hilfsgelder in Höhe von 170 Millionen Euro abrufen. Die dafür notwendige Finanzierungsregelung werde am Freitag im Bundesanzeiger veröffentlicht, teilte das Verkehrsministerium mit. "Die Busbranche wurde von Corona besonders hart getroffen", erklärte Scheuer. Es seien vor allem Mittelständler, die um ihre Existenz fürchteten. Jetzt dürften nicht ausgerechnet die bestraft werden, die in den vergangenen Jahren intensiv in neue und klimafreundliche Mobilität mit neuen Bussen investiert hätten. "Wir werden den betroffenen Busunternehmen deshalb schnell und unbürokratisch helfen."

Mit dem Programm sollen laut Verkehrsministerium die sogenannten Vorhalte- und Vorleistungskosten finanziert werden, die zwischen dem 17. März und und dem 30. Juni angefallen sind. Ausgleichbar als nicht rückzahlbare Zuschüsse sind demnach zum Beispiel fortlaufende Tilgungs- oder Leasingraten für die Anschaffung der Reisebusse vor der Corona-Pandemie sowie Kosten für Reisekataloge oder Werbeanzeigen. Berücksichtigt werden neue oder gebrauchte Busse mit der Schadstoffklasse Euro V oder besser. Der Höchstbetrag liegt bei 26.334 Euro pro Bus.

