WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Arbeitsmarkt bleibt wegen der Corona-Pandemie stark unter Druck. In der vergangenen Woche stellten 1,3 Millionen Menschen erstmals einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Im Vergleich zur Vorwoche sank die Zahl geringfügig um 10 000 Anträge. Analysten hatten einen stärkeren Rückgang auf 1,25 Millionen Neuanträge erwartet.



Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten für gewöhnlich als guter Hinweis auf die Lage am Arbeitsmarkt. Allerdings gab es zuletzt deutliche Unstimmigkeiten verglichen mit dem monatlichen Arbeitsmarktbericht der Regierung. Fachleute nennen einige Gründe dafür, darunter fehlerhafte Erfassungen./jkr/mis

