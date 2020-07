PHILADELPHIA (dpa-AFX) - Das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia hat sich im Juli wieder etwas eingetrübt, nachdem es sich zuvor von den Einbrüchen in der Corona-Krise erholt hatte. Der Indikator der regionalen Notenbank (Philly-Fed-Index) fiel auf 24,1 Punkte, nach 27,5 Punkten im Juni, wie die regionale Zentralbank am Donnerstag in Philadelphia mitteilte. Volkswirte hatten mit einem stärkeren Stimmungsdämpfer gerechnet und waren von einem Rückgang des Indikators auf 20,0 Punkte ausgegangen.



Trotz des Rückgangs signalisiert der Indexwert aber weiterhin eine Belebung der wirtschaftlichen Aktivität. Im März hatte die Corona-Krise mit voller Wucht auf die USA übergegriffen und den Indikator auf Talfahrt geschickt. Nach einer Lockerung vieler wirtschaftlichen Beschränkungen setzte eine wirtschaftliche Erholung ein. Zuletzt hatte sich die Corona-Krise in den USA aber wieder zugespitzt und eine hohen Zahl von Neuinfektionen bedroht die weitere konjunkturelle Entwicklung.



Der Philly-Fed-Index misst die wirtschaftliche Aktivität in der Region Philadelphia. Ein Wert über null Punkten deutet auf einen Anstieg der Wirtschaftsaktivität hin, ein Wert von unter null Punkten signalisiert einen Rückgang./jkr/zb

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de