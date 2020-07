Nach den kräftigen Zuwächsen gestern geht dem DAX heute die Puste aus: Bis zum Mittag fällt der deutsche Leitindex 0,6% auf 12.860 Punkte. Sorgen bereiten neue Spannungen zwischen den USA und China, die im Streit um das "Sicherheitsgesetz" in Hongkong im Clinch liegen. Frische Impulse kommen dann am Nachmittag womöglich vom EZB-Zinsentscheid. Allerdings werden am Markt keine weiteren Lockerungen der Geldpolitik erwartet. Wirecard-Kartenhaus zerfällt Das Wirecard-Kartenhaus fällt weiter zusammen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...