BERLIN (Dow Jones)--Im Streit um lokale Ausreisesperren in Corona-Hotspots haben sich Bund und Länder auf eine Cluster-Strategie geeinigt. Bei Covid-19-Ausbrüchen müssen die Beschränkungen nicht auf den gesamten Landkreis oder eine gesamte kreisfreie Stadt ausgeweitet werden. "Mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit ist die Isolierung von Kontakt- bzw. Ausbruchsclustern im Vergleich zu regionalen Beschränkungsmaßnahmen ein milderes Mittel", heißt es in dem Beschluss, den das Bundespresseamt im Anschluss an das Gespräch von Bundeskanzleramtschef Helge Braun (CDU) mit den 16 Chefs der Staats- und Senatskanzleien verbreitete.

Unter den Clustern verstehen Bund und Länder etwa die Umgebung eines betroffenen Unternehmens, bestimmter Freizeitgruppen oder Einrichtungen. Nur diese Bereiche müssen demnach notfalls in den Lockdown. Für lokal größere Beschränkungen gilt der Notfallmechanismus, den Bund und Länder bereits Anfang Mai vereinbart hatten. Demnach muss eingeschritten werden, wenn pro 100.000 Einwohner mindestens 50 Neuinfektionen binnen einer Woche auftreten.

Reisende aus einem Cluster-Hotspot dürfen nur dann und in Hotels einchecken, wenn sie über einen negativen Corona-Test vorweisen können, der nicht älter als 48 Stunden ist. Für Rückkehrer aus besonders betroffenen Risikogebieten im Ausland gelten die gleichen Vorschriften. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte in dieser Woche auf lokale Ausreisesperren gedrängt. Zahlreiche Ministerpräsidenten hatten es jedoch abgelehnt, ganze Landkreise in den Lockdown zu schicken.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2020 08:47 ET (12:47 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.