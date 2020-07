Die ADP-Beschäftigungsänderung betrug in Kanada im Juni über 1 Million - Die Abwärtsrevision im Mai führte zu einem höheren Druck auf den USD/CAD - Die Beschäftigung stieg in Kanada von Mai bis Juni um 1.042.900, wie die vom ADP Research Institue veröffentlichten Monatsdaten am Donnerstag ergaben. Derweil wurde der Mai Wert von +208.400 auf -2.951.400 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...