Wie NetCents heute mitteilt, wurde ein weiteres Mitglied in den Beirat des Unternehmens berufen. Dieser Unterstützer sieht die Kryptowährungs- und Blockchainbranche noch am Anfang der Entwicklung und sieht ein gewaltiges Wachstum voraus. DER AKTIONÄR beleuchtet die Einzelheiten und zeigt, welche Expertise das neue Mitglied des Beirats von NetCents mit einbringen kann. Unternehmen, die mit Kryptowährungen agieren, kommen um einen Experten in diesem steuerlich hochkomplexen Thema nicht umher. Als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...