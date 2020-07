Anleger, die in den letzten Jahren Wirecard-Aktien erworben haben, stehen aufgrund des Insolvenzantrags des Unternehmens vor großen Verlusten. Ein Legaltech-Startup aus Hannover will die Aktionäre unterstützen. Der Wirecard-Skandal zieht immer weitere Kreise - und könnte für die Aktionäre noch richtig teuer werden. Denn sie haben - im Vertrauen darauf, in ein solides, Dax-notiertes Unternehmen zu investieren - Aktien erworben. Mit gut 190 Euro notierten die Papiere zum Allzeithoch, gerade einmal zwei Euro sind es aktuell - und das auch nur, weil manche Investoren auf ein schnelles Ende durch eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...