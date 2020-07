Mainz (ots) -Freitag, 17. Juli 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenUrlaub im eigenen Land - Faszination BergwandernRezeptidee ohne Fleisch - Marios herzhafte Crêpes-TorteWelt-Emoji-Tag - Was sind die Trend-Emojis des Jahres?Gast: Barbara Bleisch, Philosophin und AutorinFreitag, 17. Juli 2020" 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Andrea BallschuhDer Königssee-Kapitän - Unterwegs mit dem ElektrobootExpedition Deutschland: Selenter See - Mit dem Fischer auf TourKüchenträume - Pasquales Eis mit und ohne SchussFreitag, 17. Juli 2020, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagAuszeit Wannsee - Reisetipps vom Berliner LieblingsseeFreitag, 17. Juli 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbFototermin der holländischen Royals - Diesjähriges SommerfotoMenschen der Woche - Diese Promis fielen aufApanagen-Streit am dänischen Hof - Etliche Mitglieder gehen leer aus Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4654296